В Перми ГИБДД усилит контроль за дорожным движением 5 и 6 апреля Госавтоинспекция будет выявлять нетрезвых водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 5 и 6 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением. Об этом сообщает ведомство в своих социальных сетях.

По информации пресс-службы ГИБДД, дорожные полицейские сосредоточат усилия на выявлении серьезных нарушений правил дорожного движения, а также на обнаружении водителей в состоянии алкогольного опьянения и предотвращении ДТП с их участием.





Если вы заметили случаи нетрезвого вождения, просьба сообщить об этом в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что автомобилисты Прикамья реже других в стране становятся участниками ДТП. Наш регион занимает четвертое место в стране по количеству автовладельцев, получающих максимальную скидку по ОСАГО за безаварийное вождение. Лидирует Москва с 50,2% водителей, пользующихся максимальной скидкой. На втором месте находится Санкт-Петербург с 47,2%, а третье место занимает Московская область с 45,1%.

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