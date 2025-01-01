Пермский край вошёл в число регионов с наибольшей долей безаварийных водителей В среднем по России доля автовладельцев с максимальной скидкой составила 35,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной Российским Союзом Автостраховщиков (РСА), по итогам 2024 года Пермский край занял четвертую позицию в рейтинге регионов по процентному соотношению автовладельцев, обладающих максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийное вождение, с показателем в 45%. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что наивысшая скидка предоставляется водителям, не становившимся виновниками ДТП на протяжении десяти лет и более.

Лидирующую позицию сохранила Москва, где 50,2% водителей пользуются максимальной скидкой. Второе место занимает Санкт-Петербург с 47,2% водителей, имеющих минимальный КБМ, а третье — Московская область с 45,1%.

Далее в списке следуют Ленинградская область (44,6%), Новосибирская и Рязанская области (42,7% и 42,1% соответственно). Республика Карелия занимает восьмое место (41%), а Тюменская область — девятое (40,8%). Замыкает десятку лидеров Владимирская область с 40,7% автовладельцев, имеющих максимальную скидку.

В среднем по России доля автовладельцев с максимальной скидкой составила 35,8%, что означает, что более трети водителей в стране имеют минимальный КБМ.

Наименьшая доля водителей с максимальной скидкой зафиксирована в Республике Крым (4,2%), Республике Дагестан (5,6%), Севастополе (6,6%), Чеченской Республике (7,2%) и Республике Тыва (8,1%).

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