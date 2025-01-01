Только 43% пермяков довольны своей работой Для большинства респондентов самым важным условием является уровень зарплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только 43% пермяков довольны своей работой на 8-10 баллов из 10. Средняя оценка удовлетворённости работодателем составила 6,63 балла. Такие данные по результатам совместного исследования приводят сервис «Авито Работа» и Корпоративная Академия Росатома.

Наиболее важным фактором при трудоустройстве для жителей Перми оказался уровень заработной платы — так считают 66% опрошенных, 40% отметили высокую зарплату как преимущество на том месте, где они трудятся уже сейчас. Для половины респондентов при выборе работы важным аспектом являются комфортные условия на рабочем месте, и 30% считают своё нынешнее место работы подходящим под их потребности в бытовом плане.

Ещё 23% в процессе трудоустройства выбирают ту работу, где будет возможность скорректировать график работы или перейти на другую должность внутри компании в случае необходимости. Возможностью обсудить с руководством гибкий формат на своей работе довольны 35%.

Опрос также показал, что большинство пермяков (58%) готовы порекомендовать свою компанию для трудоустройства, всего 9% этого не стали бы делать. При этом 6% опрошенных выразили готовность сменить работу при сохранении аналогичной должности и объёма задач при повышении зарплаты до 20%, а 13% работающих могли бы взяться за другие функции при росте дохода на 21-40%. Сменить работу готовы 37% опрошенных, если им предложат зарплату на 41-50%, а 39% — при повышении доходов более чем на 50%.

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