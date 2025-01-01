Из жизни ушёл Почётный гражданин Перми Владимир Мокшанов Ветерану Великой Отечественной войны было 100 лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми 3 апреля на 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Мокшанов. Церемония прощания с ним состоялась 4 апреля. В администрации города выразили глубокие соболезнования его семье и близким.

Владимир Иванович родился в 1924 году в д. Орлец Калининской области, в 1943 году его призвали в ряды Красной Армии, направили в школу радистов. Был награждён медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и орденом «Отечественная война».

После войны трудился на Бурановском месторождении нефти в Удмуртии, где начинал работать простым рабочим, а затем стал бригадиром бурильщиков. В разные годы также работал плотником, плотником-бетонщиком, шофёром на строительстве Белоярской атомной электростанции.

В Пермь Владимир Иванович переехал в 1972 году, где связал свой трудовой путь с автопредприятиями. В марте ему было присвоено звание Почётного гражданина города Перми.

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