Туроператоры пообещали свозить пермяков на «секретные поля» по сбору пистиков В Перми прошла презентация туристических маршрутов Поделиться Твитнуть

В Перми прошла презентация новых туристических маршрутов от объединения «ЛигаТурПрофи». Туроператоры представили свои предложения на весенне-летний сезон.

Например, компания «Белый камень» анонсировала однодневные сплавы по реке Сылва с посещением камня Ермак, древнего рифа Пермского моря, а также лодочные прогулки по заливу в Хохловке с экскурсиями, включающими обряд «соления ушей», знакомство с ремеслами и мастер-классы по созданию чеканных открыток. Среди новинок — конные походы и речной круиз до Краснокамска с посещением Музея деревянной игрушки и фабрики. Также будут доступны летние туры в заповедник Басеги, прогулки на речном трамвайчике по Вишере.

Компания «Калина» представила серию гастрономических путешествий. Например, «Пистик-тур» позволит посетить «секретное поле» коми-пермяков, где растет полевой хвощ, и попробовать коми-пермяцкое пиво сур, пельмени, шанежки и пирожки.

Турфирма «Золотой компас» приглашает в сплавы по Усьве и Чусовой категории «Комфорт», где инструкторы избавят туристов от хлопот с лагерем, палатками, дровами и приготовлением еды.

«Экотур Урал» с 1 мая предлагает сплавы по полноводным рекам, летом — сап-сплавы по Усьве и «турбо-сплав» от Усть-Койвы до Чусового, позволяющий преодолеть 35 км за день. Также «Экотур Урал» организует отдых в стиле «пионерского лагеря» или семейного кемпинга с полным обслуживанием на природе.

«КуМир» («Кунгур и Мир») предлагает тур по национальному маршруту «НеобыЧАЙные истории земли Пермской». В этом сезоне к нему добавлен сплав по Сылве и новые варианты размещения в глэмпинге «Белые камни» с тентовыми или модульными домиками, расположенном рядом с Кунгурской ледяной пещерой.

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