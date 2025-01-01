Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор Пермского края поручил отремонтировать здание Кунгурского ТЮЗа Учреждение располагается в здании-памятнике Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 4 апреля в ходе рассмотрения развития театрального дела в Пермском крае губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил ряду краевых ведомств проработать вопрос комплексного ремонта Кунгурского театра юного зрителя.

Это самый молодой из муниципальных театров Прикамья, он был создан на базе самодеятельного коллектива в 2020 году. Театр располагается в здании, являющемся объектом культурного наследия — бывших торговых складах купцов Колпаковых.

Дмитрий Махонин напомнил, что неоднократно говорил о необходимости проведения реконструкции театра с соблюдением законодательства об охране культурного наследия. На заседании правительства он предложил разделить ремонтный процесс на пять или шесть этапов.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Я жду предложения и от минкульта, и от инспекции по охране объектов культурного наследи, и от муниципалитета, как пошагово мы будем постепенно театр приводить в нормативное состояние. Там, помнится, достаточно серьёзные бюджетные вложения необходимы, но с этапностью, я думаю, мы справимся. Прошу ещё раз на этот вопрос обратить внимание, выработать концепцию, строительный блок обязательно подключить, и давайте примем решение, чтобы денежные средства изыскивать в бюджете на его ремонт.

Ранее в ходе заседания регионального правительства министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о планирующейся реконструкции Пермского Театра-Театра, ремонте Пермского театра оперы и балета и камерного театра «Доминанта» в Губахе.

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