В Перми по подозрению в краже «Медведя с посикунчиком» задержан 58-летний мужчина В настоящий момент проводится проверка обстоятельств произошедшего Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

После кражи с городской набережной скульптуры «Медведь с посикунчиком» в Перми задержан 58-летний мужчина, сообщили perm.aif.ru в Управлении МВД города.

Инцидент произошёл в конце марта 2025 года. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, скульптуру умыкнули мужчина и женщина. Полиция начала их розыск. К вечеру 3 апреля стало известно об обнаружении пропавшего арт-объекта.

В полиции рассказали, что личность мужчины, запечатлённого на видео, была установлена вскоре после исчезновения медведя. Им оказался местный житель 1967 г.р. В настоящий момент проводится проверка обстоятельств произошедшего.

По завершении проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение.

Глава города Эдуард Соснин пообещал, что скульптура в скором времени займёт своё прежнее место на набережной.

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