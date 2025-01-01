Алина Наумова В аэропорту Перми на полсуток задерживаются два рейса Оба авиакомпании «Победа» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 4 апреля, в аэропорту Перми Большое Савино произошла задержка двух рейсов: ДР-434 Пермь – Москва и ДР-365 Сочи – Пермь авиакомпании «Победа».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Сочи, выполняемый на Boeing 737, задерживается уже на 14 часов. По расписанию борт должен был приземлиться в Перми сегодня в 04:20, но ожидается, что рейс будет в Большом Савино только в 18:25.

Задерживается и вылет в Москву. Рейс авиакомпании «Победа», который должен следовать во Внуково, перенесён на 18:50. Ранее планировалось, что борт вылетит в 06:10.

Напомним, согласно законодательству, при задержке рейса на 2 часа и более авиакомпания должна предоставить пассажирам прохладительные напитки, на 4 часа – даёт право на бесплатное питание. В случае ожидания рейса более 8 часов днём или более 6 часов ночью пассажиры могут потребовать номер в гостинице, а также трансфер до неё и обратно. Кроме того, пассажиры вправе подать претензию к авиакомпании о возмещении убытков из-за задержки.

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