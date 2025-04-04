В Прикамье на 37% выросли объёмы продаж гомеопатических препаратов Названы самые популярные средства Поделиться Твитнуть

Согласно информации DSM Group, подготовленной по запросу издания «В курсе.ру», в Пермском крае в 2024 году наблюдался значительный рост объёма продаж гомеопатических лекарств (+37,3%, до 226 млн руб.). Тенденция сохранилась и в начале 2025 года: за первые два месяца продажи выросли ещё на 40,2% по сравнению с АППГ.

Главным образом, динамика обусловлена возросшим спросом жителей Перми на три конкретных гомеопатических препарата. На первом месте лекарство для облегчения симптомов предменструального синдрома. Только в феврале 2025 года его было продано в Прикамье на 5,5 млн руб. Второе место занимает мазь для лечения воспалительных процессов, вызванных травмами. Замыкают тройку лидеров капли, прописываемые при тонзиллите и лимфадените.

В общей сложности, за январь и февраль 2025 года в Пермском крае было реализовано около 56 тыс. упаковок гомеопатических препаратов, что на 37,7% превышает показатели за первые два месяца 2024 года.

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