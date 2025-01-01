Глава СКР взял на контроль школьные драки в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить отчёт о ходе проверки, начатой по факту школьных драк в одном из учебных заведений Прикамья. Проверка проводится по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В следкоме напомнили, что в Интернете активно распространяется видео, демонстрирующее потасовку между учащимися в туалете. В частности, видео опубликовал тг-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как школьники разделились на пары и превратили уборную в подобие ринга. Под возгласы поддержки мальчики становились в боевые стойки и начинали драться.

После появления видеозаписи в соцсетях правоохранительные органы начали расследование обстоятельств инцидента.

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