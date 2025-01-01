На майские праздники пустят дополнительные поезда из Перми в Москву
Как сообщили представители СвЖД, в период майских праздников будут назначены дополнительные поезда по маршруту Пермь — Москва и обратно.
Отправление из Перми запланировано на 29 апреля и 5 мая, а из Москвы в Пермь поезда отправятся 4 и 10 мая.
Конечной станцией прибытия и отправления в Москве станет Ярославский вокзал.
В составах поездов предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. Также предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями, багажные отделения и возможность перевозки домашних животных без сопровождения владельцев.
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