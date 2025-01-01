В Прикамье 15% семей практикуют раздельный бюджет В 3% пар семейным бюджетом единолично управляет муж или жена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми поделились с SuperJob мнением о том, как, по их представлением, правильно организовывать семейный бюджет.

Согласно опросам, большинство жителей Перми (67%) склоняется к тому, что оптимальная система управления семейными финансами — это общие средства, при этом все траты обсуждаются и согласовываются между супругами. Небольшая часть (7%) предпочитает неконтролируемые расходы из общего бюджета, а 13% выбирают раздельное ведение финансов, что чаще является инициативой мужчин. Только 4% мужчин считают, что муж должен единолично распоряжаться бюджетом, и 7% женщин отводят эту роль жене.

В браках ситуация складывается следующим образом: у 56% пар бюджет общий, а траты согласовываются, 15% предпочитают раздельные финансы, и 12% тратят общие деньги без предварительных согласований. Всего лишь в 3% пар бюджетом единолично управляет муж или жена.

Относительно того, кто должен зарабатывать больше, мнения разделились: 52% мужчин и 57% женщин считают, что более высокий доход должен быть у того, кто более успешен в карьере. Однако, 45% мужчин и 42% женщин все еще придерживаются традиционной точки зрения, что основным добытчиком должен быть мужчина.

В действительности, как отмечают 54% мужчин и 52% женщин, в семьях чаще всего больше зарабатывает муж. Примерно одинаковый доход у обоих супругов отметили 23% мужчин и 25% женщин, а о более высоком доходе жены сообщили 12% мужчин и 10% женщин.

Мужчины вносят больший вклад в семейный бюджет: 74% из них оценивают свою долю как 51% и более. Среди женщин таких лишь 22%, при этом они отмечают, что больший заработок жены не всегда означает больший вклад в общий бюджет.

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