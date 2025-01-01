Медиана предлагаемой зарплаты в Пермском крае превысила 61 тысячу рублей Это почти на 14 тысяч меньше, чем в среднем по России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Онлайн-платформа для поиска работы hh.ru проанализировала основные тренды рынка труда в Пермском крае в марте. Исследование касалось динамики спроса, предложения, оплаты труда и уровня конкуренции в регионе.

В начале апреля на рынке труда Пермского края наблюдается сдержанная конкуренция. На каждую открытую вакансию приходится 5,6 резюме, что на 0,8 пункта выше, чем в предыдущем месяце, но на 0,3 пункта ниже, чем в среднем по России. Значение ниже 4,0 указывает на значительную нехватку персонала.

В марте работодатели опубликовали 17,7 тыс. вакансий, что на 6% меньше, чем в феврале. Количество резюме, созданных или обновленных соискателями, составило 98,7 тыс., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим месяцем.

По словам Оксаны Сидлецкой, директора hh.ru Урал, активность соискателей в феврале-марте 2025 года демонстрирует стабильный рост. Несмотря на небольшой подъём в феврале (+7% к январю), активность работодателей продолжает снижаться. В сравнении с мартом 2024 года, число активных вакансий сократилось на 17%. Основной причиной снижения является жесткая денежно-кредитная политика и экономическая ситуация.

Медианная предлагаемая зарплата в Пермском крае в марте составила 61,1 тыс. руб., превысив ожидания в 60 тыс. руб. Средняя предлагаемая зарплата по России составила 74,9 тыс. руб.

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