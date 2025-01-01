Обильные снегопады могут накрыть Прикамье на следующей неделе Похолодание начнётся с 5 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидается резкое понижение температуры, вызванное приходом арктического воздуха из Гренландии, начиная с ближайшей субботы. Холодный период может затянуться на 6-7 дней, достигнув своей кульминации в середине следующей недели. Существует возможность сильных снегопадов в этот период. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Вечером 4 апреля на севере региона прогнозируются умеренные осадки, а на юге – небольшие в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура воздуха будет колебаться от +2˚ на севере до +5˚ на юге, а в Перми – до +4˚.

В ночь на субботу на севере и востоке края ожидается около 0˚, на востоке возможен интенсивный мокрый снег. В Перми – около +2˚ и небольшие осадки. Днем холодный воздух с северо-запада начнет поступать в регион. Прояснения будут чередоваться с кратковременными дождями и снегом, на севере – с мокрым снегом, температура поднимется до +3…+8˚ по краю и +5…+7˚ в Перми.

В ночь на воскресенье температура опустится до -1…-6˚ на большей части территории и до -2…-4˚ в Перми, за исключением юга, где будет до +1˚. Дневное повышение температуры будет незначительным из-за увеличения облачности и приближения зоны снегопадов с запада. На большей части края температура не превысит +1…+3˚, только на крайнем юге – до +6˚. Вечером в Перми и на юге края вероятен снегопад, количество осадков в разных районах может составить от 1 мм до 5-7 мм. Ветер ожидается слабый.

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