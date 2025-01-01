Управляющий сетью пиццерий в Прикамье привлечён к ответственности Поделиться Твитнуть

В результате проверки, инициированной прокуратурой и проведённой с участием экспертов из Государственной инспекции труда в Пермском крае, в деятельности ООО «Додо Парма», занимающейся доставкой пиццы в Березниках (сеть «Додо Пицца»), были выявлены нарушения трудового законодательства.

С работниками некорректно оформлялись трудовые договоры, задерживалась выплата заработной платы, персонал плохо обеспечивался средствами индивидуальной защиты, не проводился инструктаж по охране труда.

За допущенные нарушения трудового законодательства руководитель ООО «Додо Парма» привлечён к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что за несоблюдение трудовых норм в сети кафе быстрого питания Shaurma №1, находящихся в Ленинском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми, индивидуального предпринимателя, управляющего точками общепита, также привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тыс. руб.

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