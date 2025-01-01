Владелец сети кафе Shaurma №1 в Перми оштрафован на 50 тысяч рублей Установлены факты несоблюдения трудовых норм Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В результате проверок, проведённых прокуратурой с участием экспертов Госинспекции труда в Пермском крае, были установлены факты несоблюдения трудовых норм в работе частного предпринимателя, управляющего сетью кафе быстрого питания Shaurma №1 в Ленинском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.

Обнаруженные недочеты связаны с предоставлением сотрудникам средств индивидуальной защиты, организацией обучения и инструктажа по охране труда, проведением специальной оценки рабочих мест, правильным оформлением трудовых договоров. работникам также выплачивалась зарплата ниже МРОТ.

За допущенные нарушения трудового законодательства индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения санитарных норм на 50 суток приостановлена работа кафе Shaurma №1, расположенное по ул. Запорожской, 196 в Перми.

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