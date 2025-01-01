В Пермь приехал гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс Он посетит несколько электростанций пермского филиала Поделиться Твитнуть

В пятницу, 4 апреля, в Пермь приехал новый генеральный директор энергетического холдинга «Т Плюс» Павел Сниккарс. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», в краевом центре у него запланировано посещение электростанций пермского филиала.

Это первый визит Павла Сниккарса в Пермь в его новой должности. Кресло гендиректора «Т Плюс» он занял 23 января 2025 года.

Напомним, с 2020 по 2024 год Сниккарс занимал пост заместителя главы Минэнерго РФ, в министерстве он курировал развитие тепло- и электроэнергетики.

Родился Павел Сникарс 24 декабря 1978 года. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2005-м — Сибирский университет потребительской кооперации («юриспруденция»). Кандидат экономических наук.

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