В аэропорту Перми пресекли ввоз 123 кг потенциально опасных продуктов животноводства Её везли пассажиры рейсов из Узбекистана и Азербайджана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первый квартал 2025 года в ходе государственного ветеринарного контроля в международном аэропорту Перми (Большое Савино) сотрудники Управления Россельхознадзора по региону зафиксировали попытки ввоза в страну продукции животноводства, считающейся потенциально опасной из-за риска распространения различных инфекций.

Специалисты Управления выяснили, что в багаже 70 граждан, прибывших авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находились продукты животного происхождения, изготовленные не в промышленных условиях (без заводской упаковки, информации о производителе, дате производства, сроке годности и условиях хранения), общим весом 123,583 кг, предназначенные для личного потребления (59,964 кг мясной, 39,556 кг молочной и 24,063 кг пчеловодческой продукции). Четыре гражданина РФ были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Опасная продукция была конфискована и уничтожена.

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