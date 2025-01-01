В МЧС Прикамья отчитались о восстановлении водоснабжения в Осе Без воды в городе 3 апреля остались 3 тысячи домов Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю утром 4 апреля, аварийно-восстановительные работы в Осинском муниципальном округе завершены. Холодное водоснабжение для населения восстановлено полностью.

Глава Осинского округа Игорь Морозов поблагодарил сотрудников МУП "Водоканал-Оса" за самоотверженность в устранении аварийной ситуации. "Уже в три часа ночи им удалось ликвидировать аварию и восстановить подачу воды", - заявил он.

Напомним, накануне произошло отключение ХВС в Осе. Причиной стала авария на канализационном коллекторе.

В ведомстве уточнили, что без воды 291 многоквартирный дом и 2751 частный жилой дом. В общей сложности в них проживает 17 874 человека, среди которых 5958 детей.

В ходе устранения аварии ситуация усугубилась тем, что сломалась задвижка на КНС, и канализационные стоки заполнили машинное отделение.

Работы на объекте вели бригады МУП «Водоканал-Оса».

К домам был организован подвоз воды.

Ситуацию на контроль взяла прокуратура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.