В МЧС Прикамья отчитались о восстановлении водоснабжения в Осе
Без воды в городе 3 апреля остались 3 тысячи домов
Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю утром 4 апреля, аварийно-восстановительные работы в Осинском муниципальном округе завершены. Холодное водоснабжение для населения восстановлено полностью.
Глава Осинского округа Игорь Морозов поблагодарил сотрудников МУП "Водоканал-Оса" за самоотверженность в устранении аварийной ситуации. "Уже в три часа ночи им удалось ликвидировать аварию и восстановить подачу воды", - заявил он.
Напомним, накануне произошло отключение ХВС в Осе. Причиной стала авария на канализационном коллекторе.
В ведомстве уточнили, что без воды 291 многоквартирный дом и 2751 частный жилой дом. В общей сложности в них проживает 17 874 человека, среди которых 5958 детей.
В ходе устранения аварии ситуация усугубилась тем, что сломалась задвижка на КНС, и канализационные стоки заполнили машинное отделение.
Работы на объекте вели бригады МУП «Водоканал-Оса».
К домам был организован подвоз воды.
Ситуацию на контроль взяла прокуратура.
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