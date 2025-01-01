В Березниках произошёл крупный пожар на промышленном предприятии Предварительно пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщает о пожаре на промышленном предприятии в Березниках.

В ведомстве сообщили, что горит трансформатор, частично обрушилась кровля. Пожар ликвидируют более 40 специалистов и 16 единиц техники.

По предварительным данным, на пожаре пострадавших нет.

Напомним, вечером в среду, 3 апреля, стало известно об отключении холодного водоснабжения в Осе. Причиной стала авария на канализационном коллекторе.

Без воды остались 291многоквартирных дома, 2751 частных жилых домов. В общей сложности в них проживает 17874 человека, среди которых — 5958 детей. Последствия аварии устраняются, предварительный срок завершения работ — 10:00 4 апреля.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, аварию устраняют 9 единиц техники и 15 человек личного состава. От МЧС России участие принимают одна единица техники и два человека личного состава. Сообщается, что к домам организован подвоз воды.

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