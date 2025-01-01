Украденный с пермской набережной «Медведь с посикунчиком» найден В ближайшее время он займёт своё место Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Скульптура «Медведь с посикунчиком», о краже которой с набережной Камы в Перми стало известно в конце марта, найдена. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава столицы региона Эдуард Соснин.

Он отметил, что мишку удалось найти благодаря совместной работе с сотрудниками полиции, и уже в ближайшее время скульптура вернётся на место.

Мэр призвал также жителей и гостей Перми бережно относиться к скульптурам и другим элементам благоустройства, подчеркнув, что арт-объекты делают город особенным.

Напомним, десять скульптур медведей были установлены на набережной весной 2024 года. Каждый арт-объект символизирует одну из вещей, характерных для Перми: балет, двигателестроение, спорт, посикунчики и пр. Один из них — «Медведь с посикунчиком» — был похищен в конце марта. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, благодаря которой удалось установить, что в краже участвовали мужчина и женщина.

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