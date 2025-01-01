Алина Наумова Похитители скульптуры «Медведь с посикунчиком» в Перми попали на камеру наблюдения В краже участвовали мужчина и женщина Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

В краже скульптуры «Медведя с посикунчиком», которая находилась на набережной Камы, участвовали мужчина и женщина. Момент преступления, которое было совершено в конце марта, зафиксировала камера видеонаблюдения. Полиция уже занимается поиском похитителей. Об этом пишет perm.aif.ru.

Корреспонденты сайта связались с автором пропавшей скульптуры Ильёй Галиулиным. Он отметил, что арт-объекты закреплены, но находятся в общественном месте, поэтому следить за их безопасностью трудно.

«Сами мишки, конечно, закреплены. Но под каждого медведя мы выбирали определённую локацию, чтобы было интереснее их рассматривать. Конечно, мишка, сидящий на лавочке, не мог быть закреплён так же надёжно, как если бы он сидел на бетоне. Получается, что любой мужчина может подойти, раскачать скульптуру и вырвать её», — рассказал Илья Галиулин.

Ранее сообщалось, что десять скульптур медведей были установлены на набережной весной 2024 года. Каждый арт-объект символизирует одну из вещей, характерных для Перми: балет, двигателестроение, спорт, посикунчики и пр.

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