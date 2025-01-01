Алина Наумова Власти Перми проверят качество воды в 8 малых городских реках Исследования будут проводиться по 16 показателям Поделиться Твитнуть

В Перми в 2025 году власти запланировали ежегодную проверку качества воды в городских реках. В Управлении по экологии и природопользованию Пермского края отметили, что инспекция затронет малые реки города.

В рамках проверки будут взяты пробы воды из 8 малых рек Перми. Например, в Данилихе, Егошихе, Иве и Мулянке пробы воды будут отбираться 6 раз в год. Кроме того, летом власти начнут следить за состоянием рек Малая Язовая, Гайва, Пыж и Брюханиха.

Исследования воды в реках будут проводиться по 16 ключевым показателям, среди них — растворённый кислород, азот аммония, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, медь, цинк, нефтепродукты и др. Результаты анализов будут сравниваться с установленными нормами, по которым позже подготовят подробные отчёты.

Ознакомиться с результатами проверки можно будет на сайте Управления по экологии и природопользованию Пермского края в разделе «Экологический барометр».

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