В Прикамье во время рабочей смены скончался водитель автобуса Смерть шофёра наступила на стоянке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Трудовая инспекция Пермского края начала расследование обстоятельств смерти сотрудника компании «АвтоБизнесСистемы», предоставляющей услуги пассажирских перевозок.

Согласно уведомлению от работодателя, 2 апреля утром водитель 1967 г.р., находясь в автобусе на стоянке в п. Юг Пермского муниципального округа, умер из-за внезапного ухудшения состояния здоровья.

В свидетельстве о смерти, выданном медучреждением, указано, что причиной смерти стал тромбоз глубоких вен нижней конечности.

Сейчас формируется комиссия для расследования несчастного случая с целью выяснения всех обстоятельств и причин гибели. В скором времени будет проведен юридический анализ документации, связанной с работой сотрудника, включая график работы и отдыха. Также запрошены результаты судмедэкспертизы для точного определения причины смерти. При выявлении нарушений трудового законодательства будут применены административные меры, заявили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

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