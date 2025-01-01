Алина Наумова Найден мёртвым 22-летний сын экс-президента Федерации парусного спорта Прикамья На теле Олега Санникова обнаружены многочисленные ножевые ранения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Москве обнаружили мёртвым Олега Санникова — сына бывшего президента Федерации парусного спорта Пермского края Алексея Санникова. Сообщает источник ИА «Регнум».

Во вторник, 25 марта, вечером в полицию Москвы обратился друг погибшего и сообщил экстренным службам, что нашёл тело Олега в квартире в Большом Строченовском переулке. Полиции удалось установить, что погибший — 22-летний студент 4 курса московской Высшей школы экономики Олег Санников.

По предварительным данным, на теле погибшего обнаружены многочисленные колото-резаные раны в области шеи, повреждены сухожилия, артерии и мышцы. Источник ИА Регнум отметил, что тело пролежало в квартире больше суток. Сейчас полиция проводит расследование и изучает обстоятельства произошедшего.

Отец погибшего Алексей Санников в 2011 году выдвигал свою кандидатуру на пост депутата Законодательного собрания Пермского края, но пройти в региональный парламент не смог.

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