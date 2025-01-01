В Прикамье осудили иностранца за взятку сотруднику миграционной службы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Кизеловский городской суд в Пермском крае признал виновным гражданина Таджикистана в подкупе должностного лица для помощи иностранцам в оформлении российского гражданства. Мужчина являлся фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 291 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, правонарушитель передал работнику миграционной службы в Кизеле взятку в сумме 140 тыс. руб., чтобы тот принял документы иностранных граждан по госпрограмме поддержки добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за границей.

Мужчину приговорили к штрафу 300 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Прикамье возбуждено шесть уголовных дел за нарушение миграционного законодательства. Составлено 755 административных протоколов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.