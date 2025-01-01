На входе в Кунгурскую пещеру в Пермском крае построят кордон или визит-центр Площадь размещаемых объектов составит не более 3000 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края поручило Институту территориального планирования подготовить в течение года проект планировки территории площадью 13,3 га, которая входит в ООПТ регионального значения. Речь идёт о земельном участке, расположенном в границах природного памятника «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера».

Как указано в опубликованном на сайте ведомства документе, подготовка проекта будет выполнена за счёт бюджета Пермского края. Общая площадь планируемых здесь объектов капстроительства составит не более 3 тыс. кв. м.

«Объекты, необходимые для обеспечения содержания и эксплуатации пещеры, — визит-центр пещеры, либо кордон для информирования посетителей и взимания платы за посещение ООПТ, иные объекты рекреационного назначения», — указано в графе «вид и наименование планируемого к размещению объекта».

Ранее «Новый компаньон» писал, что краевые власти намерены вернуть Кунгурскую пещеру в госсобственность. Совет Федерации взял вопрос на контроль.

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