Власти Прикамья намерены вернуть в госсобственность Кунгурскую пещеру Совфед возьмёт вопрос на контроль Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

На заседании профильного комитета совфеда глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович обратился с просьбой к сенаторам оказать содействие и помощь по возвращению Кунгурской пещеры в государственную собственность. Запись трансляции заседания, которое состоялось 1 апреля, опубликована на сайте Совета Федерации.

Во время своего выступления министр отметил необходимость принять меры по прекращению лицензии на недропользование, выданной оператору пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». Он рассказал, что работа по возвращению уникального объекта в собственность РФ ведётся с 2022 года. Право пользования недрами для ведения экскурсионной деятельности было предоставлено в 1997 году, в результате многочисленных реорганизаций оно перешло «Сталагмит-Экскурс». Лицензия была переоформлена и выдана без срока действия.

Власти выявили, что владельцем лицензии были внесены конструктивные изменения в пещеру, пробиты туннели общей протяжённостью более 200 м, построены более 35 бутобетонных стен и 30 подпорных колонн. По словам Белановича, работы были произведены в отсутствие технической документации и её согласования с госорганами, без оценки влияния работ на безопасность туристов и состояние недр. Кроме того, в 2023 году ООО зарегистрировало право собственности на экскурсионную тропу и входную группу.

«Беспокойство по затронутому вопросу обусловлено соображениями, в первую очередь, безопасности посетителей и желанием сохранить пещеру для потомков. В связи с чем считаем, что имеются веские основания принятия незамедлительных мер и прекращения действия данной лицензии», — пояснил министр.

Представитель Минприроды РФ Ирина Пищаева обратила внимание, что все участки недр на территории России принадлежат государству и предоставляются в соответствии с лицензией. «Сталагмиту» лицензия была выдана в соответствии со ст. 110. Сроки не установлены — так же, в соответствии законом о недрах. В связи с этим без серьёзных нарушений со стороны лицензиата вернуть объект в госсобственность нельзя. Председатель комитета Александр Двойных сообщил, что сенаторы возьмут вопрос на контроль.

«В рамках парламентского контроля мы очень внимательно посмотрим пакет документов, на основании которых принимались такие решения, и насколько данное юридическое лицо обеспечивает безопасность посещения объектов, уплачивает налоги. Подход о том, что это просто бессрочная лицензия, поскольку не к чему привязаться по срокам, я считаю недостаточным, чтобы этот вопрос закрыть», — заключил он.

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