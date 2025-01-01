Пермское УФАС оштрафовало РЖД на 600 тысяч за неисполнение договора
Подразделение компании не подключило нефтяные объекты к электроснабжению
Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) наложило штраф на Российские железные дороги (ОАО «РЖД») из-за задержки с подключением нефтяных объектов к электроснабжению, сообщили в пресс-службе ведомства.
В УФАС поступила жалоба от нефтедобывающей компании ООО «Ялыкское» на Свердловскую дирекцию по энергообеспечению, являющуюся подразделением ОАО «РЖД».
Согласно договору, «РЖД» обязаны были завершить подключение к электрическим сетям объектов нефтедобычи в Добрянском округе Пермского края до конца 2024 года. Однако компания не выполнила свои договорные обязательства в установленный срок.
В результате Пермское УФАС выписало штраф ОАО «РЖД» в размере 600 тыс. руб. за несоблюдение сроков подключения объектов ООО «Ялыкское» к электрическим сетям.
Сетевой компании предписано устранить выявленное нарушение до конца апреля 2025 года.
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