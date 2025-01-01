Пермское УФАС оштрафовало РЖД на 600 тысяч за неисполнение договора Подразделение компании не подключило нефтяные объекты к электроснабжению Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) наложило штраф на Российские железные дороги (ОАО «РЖД») из-за задержки с подключением нефтяных объектов к электроснабжению, сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФАС поступила жалоба от нефтедобывающей компании ООО «Ялыкское» на Свердловскую дирекцию по энергообеспечению, являющуюся подразделением ОАО «РЖД».

Согласно договору, «РЖД» обязаны были завершить подключение к электрическим сетям объектов нефтедобычи в Добрянском округе Пермского края до конца 2024 года. Однако компания не выполнила свои договорные обязательства в установленный срок.

В результате Пермское УФАС выписало штраф ОАО «РЖД» в размере 600 тыс. руб. за несоблюдение сроков подключения объектов ООО «Ялыкское» к электрическим сетям.

Сетевой компании предписано устранить выявленное нарушение до конца апреля 2025 года.

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