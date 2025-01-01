Алина Наумова В Перми открылась регистрация на спортивное событие «Тёмные ночи» Поделиться Твитнуть

В Перми открыта регистрация на спортивное мероприятие «Тёмные ночи», которое пройдёт в субботу, 16 августа. Участников ждёт ночной забег и велогонка по городским маршрутам, а на финише — музыкальная и танцевальная вечеринка.

Для бегунов предусмотрены дистанции на 2 км, 5 км и 10 км, которые подойдут как для новичков, так и для опытных спортсменов. Велогонка пройдёт на двух дистанциях — 10 км и 20 км. Дистанция в 20 км появится в этом году, так как прошлый заезд собрал большое количество участников.

Проект «Тёмные ночи» пройдёт в Перми уже во второй раз. Событие организуется Первым Пермским Беговым сообществом при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Для участия в спортивном мероприятии нужно выбрать дистанцию и зарегистрироваться по ссылке. Кроме того, в этом году организаторы выпустили мерч — лимитированные футболки, которые можно приобрести во время регистрации.

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