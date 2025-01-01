За простой 87 трамваев пермячка заплатит 125 тысяч рублей ДТП произошло почти год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми рассмотрено исковое заявление от МУП «Пермгорэлектротранс» о компенсации убытков, возникших из-за простоя трамваев, на общую сумму 174 228 руб. 88 коп. В качестве ответчика по делу выступала жительница города.

Согласно иску, в мае прошлого года, управляя автомобилем марки «Changan Eado Plus», она не предоставила преимущество трамваю маршрута № 8 на пересечении улиц Максима Горького и Ленина, что спровоцировало столкновение. Инцидент повлёк за собой остановку движения 87 трамваев в обоих направлениях на 77 часов, что привело к финансовым потерям предприятия из-за недополученных доходов от перевозки пассажиров.

В ходе судебного разбирательства ответчик не признала себя виновной, утверждая, что причиной аварии стал водитель-стажёр трамвая, который, выполняя поворот, задел её автомобиль и, доехав до остановки, не принял мер для оперативного освобождения проезжей части, тем самым усугубив проблему с простоем трамваев.

Изучив материалы дела, суд установил взаимную ответственность за ДТП. Однако, учитывая, что действия водителя «Changan Eado Plus» в большей степени способствовали возникновению аварийной ситуации, степень вины была распределена следующим образом: 30% — ответственность водителя трамвая, 70% — ответственность владелицы автомобиля.

Принимая во внимание нарушение правил дорожного движения со стороны ответчика, повлекшее за собой убытки для истца, суд принял решение о взыскании с не в пользу МУП «Пермгорэлектротранс» 121 960 руб. 22 коп. в качестве компенсации причинённого ущерба, а также 4 358 руб. 90 коп. в счет возмещения понесенных судебных расходов, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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