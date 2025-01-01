Прикамское АО «ПЗСП» снизило прибыль в четыре раза Доход компании увеличился Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания АО «ПЗСП» опубликовала свои финансовые результаты за прошедший год. По данным ресурса БФО, чистая прибыль организации уменьшилась в четыре раза, с 374,8 млн руб. в 2023 году до 88,9 млн руб. в 2024-м. В то же время доход компании увеличился почти в 1,5 раза, до 5,2 млрд руб., тогда как в 2023 году показатель составлял 3,8 млрд руб.

Как указано на сайте организации, группа компаний ПЗСП занимается строительством и производством строительных материалов, является одним из крупнейших застройщиков Перми и самым крупным в регионе производителем изделий из газобетона. Списочная численность работников составляет более 1,6 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в АО происходит реорганизация активов, так «ПЗСП-Групп» решила отказаться от использования торговой марки ПЗСП и осуществлять свою деятельность как ГК «Дипломат». В активе организации будут находиться проекты КРТ по ул. Уинской, 55 и Дом учителя (пр. Парковый, 24), застройка участков по ул. Достоевского, 16 и 17, руководителем останется Владимир Яцук. При этом несколько объектов, ранее находившихся в ведении «ПЗСП-Групп» будут управляться АО «ПЗСП».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.