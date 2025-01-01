По итогам первого квартала в Пермском крае спрос на кадры снизился на 17% Однако это не говорит о том, что работодатели не нуждаются в кадрах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае по итогам первого квартала 2025 года уменьшилось число актуальных предложений о работе в большинстве отраслей (в 19 из 26). Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Наиболее заметно сокращение в сфере «Управление персоналом, тренинги» — на 36%, до 520 вакансий. В области «Стратегия, инвестиции, консалтинг» количество предложений уменьшилось на 31%, составив 220. Также на 28% сократилось число вакансий в агропромышленном комплексе.

Положительная динамика фиксируется в шести отраслях, в основном в страховании. В производственной и строительной сферах потребность в кадрах осталась на прошлогоднем уровне. Всего в первом квартале в Пермском крае было опубликовано 40 тыс. вакансий, что на 17% меньше, чем год назад.

«Однако это не говорит о том, что работодатели не нуждаются в кадрах и рынок разворачивается в их сторону. Главная причина охладившегося спроса на привлечение персонала — высокая ключевая ставка», — считает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

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