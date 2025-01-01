В Прикамье в ООО «Торагро» от работы отстранили 7 сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам инспекции, проведённой Государственной инспекцией труда в Пермском крае, в ООО «Торагро» обнаружены отступления от норм трудового права. Как пояснили в инспекции, сельскохозяйственная компания работает в с. Усть-Турка Кунгурского округа, в её штате 70 сотрудников.

В ходе проверки были зафиксированы несоблюдения законодательства, касающиеся процедур расторжения трудовых договоров, выдачи окончательного расчёта при увольнении, допуска к стажировке без предварительного обучения правилам охраны труда, прохождения обязательных медицинских осмотров перед началом работы, а также обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Руководству организации выдано предписание, подлежащее обязательному исполнению. В частности, 7 сотрудников, не прошедших необходимое обучение и проверку знаний по охране труда, временно отстранены от выполнения своих обязанностей до устранения выявленных нарушений.

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