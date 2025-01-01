Студента в Перми обязали вернуть деньги за целевое обучение Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Орджоникидзевском районном суде Перми заключено мировое соглашение между Пермским государственным медицинским университетом (ПГМУ) им. Вагнера и 21-летним жителем Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Истец ПГМУ обосновывал свои требования тем, что в апреле 2019 года между минздравом Пермского края, ответчиком и городской больницей №6 был заключён договор о целевом обучении. Пермяк после окончания вуза должен был устроиться на работу в указанную больницу врачом-терапевтом на срок не менее трёх лет.

Во время учёбы студент взял академический отпуск на год, а затем был отчислен по собственному желанию в июле 2022 года. В связи с нарушением условий договора университет потребовал от ответчика выплату штрафа в размере 238 721,29 руб.

В ходе судебного разбирательства стороны достигли мирового соглашения, по которому житель Перми обязался выплатить университету всю сумму. В результате производство по данному гражданскому делу было завершено.

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