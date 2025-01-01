Литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 2 копейки По средней стоимости автомобильного топлива регион занимает второе место в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 31 марта 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,99 руб., что на 2 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Литр АИ-92 подорожал до 56,11 руб. (+2 коп.), АИ-95 — до 60,92 руб. (+2 коп.), АИ-98 — до 84,78 руб. (+4 коп.). Стоимость дизельного топлива выросла на 1 коп., до 71,54 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 25 по 31 марта изменение цен на бензин было зафиксировано в 31 субъекте Российской Федерации. Более всего цены подросли в Кемеровской области (+0,4%). Снижение цен отмечено в восьми субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (-1,1%).

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