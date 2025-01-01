Пермский лес начали активно вывозить в другие регионы России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2025 года из Пермского края в другие российские регионы было отправлено 75,53 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Это на 34% больше, чем было вывезено за аналогичный период 2024 года (56,36 тыс. кубометров). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Перевозка осуществлялась автомобильным и железнодорожным транспортом. Основные направления поставок продукции включают Астраханскую, Кировскую, Московскую, Нижегородскую, Пензенскую, Ростовскую и Челябинскую области, а также Республики Башкортостан, Крым, Марий Эл, Татарстан и Удмуртию.

Одна из последних крупных партий — 263 кубометров пиломатериалов хвойных пород — была отправлена 26 марта из Сивинского округа Пермского края в республики Татарстан, Марий Эл и Удмуртию.

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