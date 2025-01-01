Карьерный рост коллег мотивирует 40% пермяков трудиться активнее Поделиться Твитнуть

Информация о продвижении по службе коллеги, занимающего аналогичную позицию, мотивирует к более эффективной работе около 40% жителей Перми. Итоги опроса на эту тему опубликовал SuperJob.

Почти пятая часть опрошенных (18%) признались, что успех другого человека полностью лишит их мотивации. Ещё 17% утверждают, что карьерный рост коллеги не повлияет на их производительность, но при этом считают необходимым обратиться к начальству за объяснениями.

Стимул к улучшению работы от успеха коллег чаще испытывают женщины, чем мужчины. Повышение продуктивности благодаря чужим достижениям также характерно для горожан до 35 лет (54%). С возрастом респонденты всё чаще теряют мотивацию от подобных новостей.

Наиболее распространённые чувства, возникающие при известии о повышении сослуживца, — уважение (31%), восхищение и гордость (22%), а также безразличие (17%). Разочарование и обиду испытывают 15%, раздражение — 10%. Беспокойство и зависть вызывают такие новости у 6% и 4% соответственно, а неприязнь — у 3%.

Мужчины чаще испытывают негативные эмоции, такие как разочарование, раздражение и неприязнь. Женщины, напротив, более склонны к позитивным реакциям — уважению и восхищению. Молодые люди до 35 лет чаще радуются за коллег, но также чаще испытывают тревогу и зависть.

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