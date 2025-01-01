В Перми подвели итоги опроса о туристической привлекательности города Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Городские власти подвели итоги опроса «О туристическом потенциале Перми». Он проводился с 4 по 18 марта на портале «Госуслуги». В нём приняли участие более 550 человек.

В ходе исследования участникам было предложено поделиться мнением о самых интересных туристических местах Перми, любимых заведениях общепита, где можно отведать местные деликатесы, и о необходимых событиях для повышения туристической привлекательности города.

На вопрос о потенциальных способах привлечения большего числа туристов, 35% респондентов высказались за проведение фестивалей, 23% – за организацию речных прогулок, а 20% уверены, что театры могут значительно увеличить турпоток в Пермь.

38% опрошенных считают культурно-событийный туризм наиболее перспективным направлением для развития Перми. Экологический туризм выбрали 29%, а гастрономический – 20% участников.

Основными составляющими туристической привлекательности города большинство опрошенных назвали наличие понятной информации для гостей, развитую транспортную сеть и качественную инфраструктуру питания.

Респонденты также подчеркнули, что ключевыми уникальными местами Перми, которые стоит активно продвигать для привлечения туристов, являются Камская набережная, эспланада, а также музеи и театры.

Полученные данные будут использованы в работе департамента экономики и промышленной политики администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.