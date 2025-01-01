На работу в Пермском крае возьмут осветителя, гравёра и зашивальщика мешков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru составили подборку самых необычных вакансий в Пермском крае на апрель 2025 года.

Так, в Пермском театре оперы и балета появилась вакансия для специалиста по свету. В его задачи входит обеспечение светового оформления представлений, концертов и репетиций, следуя световой партитуре и указаниям художника-постановщика по свету. Также необходимо заниматься установкой, техническим обслуживанием и наладкой осветительного оборудования и электросистем сцены. Предлагаемая зарплата — от 30 тыс. руб. после уплаты налогов. Требуется наличие среднего специального образования и опыт работы от одного года.

Квест-студия ищет актёра для работы с игровыми командами. Вознаграждение — от 20 до 37 тыс. руб. до налогообложения, плюс доплаты за смены в неурочное время. Опыт не является обязательным требованием, но важна возможность планирования графика минимум на две недели вперёд.

Производственному предприятию необходим гравёр для гравировки знаков, текстовых сообщений и простых изображений на корпус датчиков и другие элементы продукции. Зарплата — от 59 тыс. руб. чистыми. Предпочтение отдаётся кандидатам со средним специальным образованием, опытом работы на гравировальном станке с пантографом и квалификационным разрядом не ниже третьего.

Пермский мукомольный комбинат приглашает на работу сотрудников для зашивания мешков. Основная функция — обслуживание автоматизированной линии упаковки муки (без ручного подъёма тяжестей). Оплата труда — сдельная, в период обучения и адаптации предусмотрена фиксированная выплата в размере 40 тыс. руб. после уплаты налогов. Работодатель предлагает расширенный социальный пакет, включающий компенсацию питания, добровольное медицинское страхование, льготные путёвки, подарки детям, корпоративные мероприятия, разовые и ежегодные премии в соответствии с коллективным договором. Опыт работы иметь необязательно.

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