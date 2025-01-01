Пермь заняла 4 место в России по качеству городской среды Рейтинг составлялся среди городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По результатам 2024 года, Пермь среди всех городов-миллионеров оказалась на четвёртой позиции в рейтинге индекса качества городской среды, получив 252 балла. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

Данная оценка осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основе информации, предоставленной МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзором, Росстатом и институтом развития ДОМ.РФ.

В сравнении с 2023 годом, Пермь улучшила свои показатели по всем направлениям. Специалисты отметили, в частности, улучшение общегородских территорий, инфраструктуру для досуга и социальной активности, озеленение, а также состояние дорог.

Опередили Пермь только Москва, Санкт-Петербург и Казань.

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