В Пермском крае осудят инспектора ДПС за покушение на мошенничество в сфере страхования Всего в деле два фигуранта Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Нытве (Пермский край) следователи завершили расследование уголовного дела против местного жителя и экс-сотрудника ДПС. Они обвиняются в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Следствие установило, что в ночь на 7 августа 2024 года в 15 км от Нытвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин получила повреждения, а у второго водителя отсутствовал действующий полис ОСАГО. Чтобы избежать выплаты компенсации, виновник ДТП договорился с прибывшим сотрудником ГИБДД об оформлении электронного полиса задним числом. Инспектор, в свою очередь, должен был внести ложные данные в протокол ДТП, указав виновником аварии отца обвиняемого.

Согласовав детали, сотрудник ДПС фальсифицировал протокол, который виновник подписал от имени родителя. Затем документ был передан пострадавшему для обращения в страховую компанию.

В день начала действия фиктивного полиса виновник передал его данные потерпевшему для заполнения бланка извещения о ДТП. Однако мошенничество не удалось завершить, поскольку потерпевший обратился в полицию.

В ходе следствия были опрошены свидетели, изучены переписки в мобильных телефонах и фотографии повреждений автомобиля, сделанные до оформления полиса.

Следствие собрало достаточно доказательств, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.