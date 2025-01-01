Прикамский блогер Аяз Шабутдинов признался в мошенничестве Но он подчеркнул, что его действия не были продиктованы злым умыслом Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Аяза Шабутдинова

Блогер из Пермского края Аяз Шабутдинов признал свою вину по уголовному делу, возбуждённому против него по статье «мошенничество».

«Я осознаю свою ответственность. Приношу искренние извинения тем, чьи надежды на образовательную пользу наших курсов не оправдались. В то же время, я рад за тех, кому наши программы помогли добиться успеха в бизнесе», — отметил Шабутдинов накануне очередного заседания суда.

Он подчеркнул, что его действия не были продиктованы злым умыслом, но признал необходимость пересмотра применяемых им методов работы. В числе своих «просчётов» он упомянул, что его команда осуществляла продажу курсов «настойчиво и без разбора», а рекламные материалы были чрезмерно оптимистичными. Блогер также признал, что пропагандировал «неправильные идеалы», утверждая, что бизнес является ключом к роскошной жизни.

Жертвами действий Шабутдинова стали 113 человек, заплатившие за курсы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общая сумма ущерба превысила 57 млн руб.

Адвокаты Шабутдинова, Дмитрий Григориади и Калой Ахильгов, выразили поддержку его решению. Они заявили, что собрали достаточно доказательств невиновности блогера, но признают, что пребывание в СИЗО оказывает на него значительное давление. Адвокаты надеются, что признание вины и возмещение ущерба будут учтены судом, отмечая, что большая часть пострадавших уже получили или находятся в процессе получения компенсаций.

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