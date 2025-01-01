Роспотребнадзор требует приостановить деятельность «Пятёрочки» под Пермью В торговом зале обнаружили взрослых особей и гусениц бабочек-вредителей Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора в Пермском крае обратилось в Пермский районный суд с требованием приостановить деятельность супермаркета «Пятёрочка» в д. Жебреи. Ведомство обнаружило вредителей в торговом зале магазина после жалобы местного жителя на червей в злаковом батончике.

«В ходе проверки в торговом зале магазина, в зоне «овощи/фрукты», были обнаружены многочисленные живые взрослые особи амбарных вредителей (огнёвки) и её личинки (гусеницы). Выявленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм, невыполнении обязательных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — отметили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В отношении ООО «Агроторг», осуществляющего деятельность в магазине по ул. Ветеранов, 8а, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Ведомство направило в Пермский районный суд материалы по данному делу для рассмотрения вопроса о назначении наказания.

С начала года Роспотребнадзором были выявлены многочисленные случаи нарушения санэпиднорм, после чего деятельность некоторых магазинов, пекарен и кафе была приостановлена. Одной из последних стала точка общепита в Соликамске под названием «Купава». Павильон опечатали на 15 суток.

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