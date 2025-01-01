Один из магазинов сети «Магнит» в Перми закрыли на 45 суток В торговой точке нашли нарушения с водоснабжением Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

В микрорайоне Новые Ляды в Перми проверка, проведённая краевым управлением Роспотребнадзора в отношении АО «Тандер», стала причиной приостановления деятельности магазина "Магнит" по ул. 40-летия Победы, 10б. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Во время проверки были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. В частности, в торговом объекте использовалось автономное водоснабжение и водоотведение, хотя на территории есть централизованный водопровод. При этом не было подтверждено соответствие используемой в магазине воды предъявляемым к ней требованиям.

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что нарушения создают угрозу жизни и здоровья для покупателей и работников магазина. А суд, куда с иском обратились представители ведомства, признал АО «Тандер» виновным в административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. Работа магазина приостановлена на 45 суток.

Приставы выехали на место и опечатали торговую точку.

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