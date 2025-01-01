В Пермском крае временно закрыли экотропу на Полюдов камень Это связано с приближающимся ледоходом Поделиться Твитнуть

фото Дирекции ООПТ Пермского края

В Дирекции ООПТ Пермского края сообщили, что доступ на охраняемый ландшафт «Полюд (Полюдов камень)» временно закрыт.

В Дирекции пояснили это погодными условиями. Для того, чтобы добраться до Полюда, расположенного на правом берегу Вишеры, необходимо пересечь реку. Но в связи с приближающимся ледоходом сделать это невозможно, следовательно, добраться до Полюдова камня — тоже.

Туристов предупреждают, что до открытия навигации экотропа на Полюд будет недоступна, и предлагают обратить внимание на другие природные объекты Пермского края.

Полюдов Камень (Полюд) — гора в Красновишерском районе Пермского края, в 7 км от города Красновишерска. Видна также из Чердыни. При высоте 527 м — наивысшая точка возвышенности Полюдов Кряж (охраняемый ландшафт регионального значения). Гора покрыта в основном хвойным лесом. На склонах Полюда берут своё начало притоки рек Чёрной и Петрунихи.

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