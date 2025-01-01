Более 1,2 тысячи жителей Перми остались без воды из-за аварии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми, из-за прорыва трубы по адресу ул. Колыбалова, 94, временно прекращено водоснабжение в десятках жилых домов. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение затронуло 1215 жителей района.

Воды нет в домах, расположенных по адресам: ул. 2-я Чермозская, 40, 42, 46; 1-я Запрудская, номера с 35 по 87 и с 38 по 98; 2-я Запрудская, от 35 до 95 и от 36 до 98; 4-я Запрудская, 24-82 и 29-95; Мотовилихинская, 1-9 и 4-24; 1-я Кольцевая, 1-53, 2-50а; 2-я Кольцевая, 1-53, 2-44; Красных Зорь, 62-104, 61-99; а также Беломорская, 5, 5б, 7а, 9, 6-22.

Причину аварии на месте устраняют специалисты ООО «Новогор-Прикамье».

Для получения дополнительной информации о причинах отключения и графике восстановления водоснабжения, а также для заказа подвоза воды, следует обращаться в ООО «Новогор-Прикамье» по телефону 2-100-680.

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