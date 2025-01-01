В марте 868 жителей Пермского края получили травмы на улицах Пострадавших оказалось на 11% больше, чем месяцем ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в марте выросло количество травм, полученных на улице. Всего было зарегистрировано 868 случаев, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Пермская станция СМП.

При этом количество случаев получения травм из-за гололёда снизилось до 126 (107 из них произошли в Перми). От падения снега и льда пострадали четыре человека, в феврале таких случаев было три.

В целом за месяц специалисты выполнили 41,1 тыс. вызовов на территории Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Ильинского округов (в феврале — 35 тыс.), из них в экстренной форме — 3,8 тыс. В среднем на вызовы в экстренной форме скорую помощь пришлось ждать 15,79 мин (в феврале — 15,23 мин). Увеличилось среднее время ожидания на ДТП по сравнению с предыдущим месяцем — с 11,6 до 14,31 мин.

В марте заметно выросло количество вызовов к пациентам с признаками ОРВИ — скорая приезжала 7,6 тыс. раз (в феврале 5,2 тыс.), госпитализировано 1,4 тыс. пациентов. По поводу пневмоний было выполнено 1,1 тыс. вызовов, 767 человек доставлены в больницы. COVID-19 был диагностирован в 24 случаях, в стационар были доставлены семь человек.

К гипертоническим больным было зафиксировано 5 тыс. вызовов. Из-за болезней сердца скорую вызывали 1,9 тыс. раз, в том числе на острый инфаркт миокарда — 113 вызовов.

Ранее в ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» рассказали, что по итогам 2024 года было зафиксировано почти 665,8 тыс. обращений в скорую помощь. С 2022 года их количество начало сокращаться, в учреждении отметили, что это связано с убылью населения.

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