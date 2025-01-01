В Прикамье участились случаи травмирования из-за гололёда Количество пострадавших в феврале выросло на 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье выросло количество случаев травмирования людей из-за гололёда. Согласно данным Пермской станции СМП, в феврале количество пострадавших в регионе составило 212 человек, что на 40% выше, чем в январе. Из них 195 человек получили травмы на территории Перми (+35% к январю).

Всего специалисты выполнили 35 тыс. вызовов на территории Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Ильинского округов (в январе — 38,1 тыс.), из них в экстренной форме — 2,9 тыс. В среднем на вызовы в экстренной форме скорую помощь пришлось ждать 15,23 мин (в январе — 15,76 мин). Среднее время ожидания на ДТП значительно сократилось по сравнению с предыдущим месяцем — с 14,92 до 11,6 мин.

В феврале травмы на улицах и в общественных местах получили 776 человек, 32 человека получили переохлаждения или обморожения. Трое взрослых пострадали от падения снега и льда с крыш, все были госпитализированы в стабильном состоянии.

По поводу ОРВИ было выполнено 5,2 тыс. вызовов, госпитализировано 935 пациентов. По поводу пневмоний скорая выезжала 776 раз, 540 человек доставлены в больницы. COVID-19 был диагностирован в 92 случаях, в стационар были доставлены 28 человек.

Вызовов к гипертоническим больным было зафиксировано 4,6 тыс. Из-за болезней сердца скорую вызывали 1,7 тыс. раза, в том числе на острый инфаркт миокарда — 83 вызова.

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