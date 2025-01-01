Медики рассказали, из-за чего пермяки вызывали скорую помощь в январе За месяц бригады Пермской станции СМП выезжали более 38 тысяч раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2025 года жители Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Ильинского округов вызывали скорую помощь 38 140 раз. Из этих вызовов 3364 были экстренными. В среднем медики приезжали за 15,76 минуты. Такие данные приводит Пермская станция СМП.

На ДТП специалисты выезжали 275 раз, в них пострадали 169 человек, погибли четверо.

Травмированные на улице вызвали скорую 880 раз, жертвами гололёда стали 152 человека, на одну семилетнюю девочку с крыши упал снег.

За месяц также зарегистрировано 1370 вызовов к нетрезвым пермякам.

По поводу ОРВИ было 4017 вызовов, 676 пациентов госпитализировали. По поводу пневмоний скорая выезжала 777 раз, 532 человека доставлены в больницы. COVID-19 обнаружился у 190 больных, 73 из них отвезли в стационар.

Вызовы к гипертоническим больным оказались самими частыми - их было 5519; из-за болезней сердца скорую вызывали 1943 раза, острый инфаркт миокарда зафиксирован у 99 человек.

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